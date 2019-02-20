Есмінець ВМС США Дональд Кук увійшов у води Чорного моря.

Есмінець військово-морських сил США Дональд Кук увійшов до Чорного моря, про що американське командування повідомило заздалегідь.

Американський есмінець зайшов в регіон для зміцнення його безпеки та стабільності.

Відповідно до Конвенції Монтре корабель може знаходитися у Чорному морі 21 день.

Присутність есмінця з високоточними крилатими ракетами Томагавк насторожила Росію, тому вона відправила малий ракетний корабель Орєхово-Зуєво і розвідувальний корабель Іван Хурса, аби стежити за кораблем США.

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До слова, ЗСУ провели масштабні навчання з відбиття атаки на Азовському морі.