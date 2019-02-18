Підрозділи ЗСУ на Азовському морі перевірили готовність до відбиття умовної атаки країни-агресора.

Про це повідомляє Міноборони.

– Військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, а також артилеристи зі складу Об’єднаних сил проводили спільні дії з відбиття наступу умовного ворога, – йдеться у повідомленні.

В ході навчань вони відпрацювали взаємодію авіації, артилерії і військових кораблів при відбитті ворожої атаки.

Управління здійснювалося з морського буксира Корець.

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Нагадаємо, українські зенітники відпрацювали на Донбасі відбиття атак з повітря.

Фото, відео: Телерадіостудія Бриз МО України