Підрозділи ЗСУ на Азовському морі перевірили готовність до відбиття умовної атаки країни-агресора.
Про це повідомляє Міноборони.
– Військові моряки, прикордонники, армійська та тактична авіація, а також артилеристи зі складу Об’єднаних сил проводили спільні дії з відбиття наступу умовного ворога, – йдеться у повідомленні.
В ході навчань вони відпрацювали взаємодію авіації, артилерії і військових кораблів при відбитті ворожої атаки.
Управління здійснювалося з морського буксира Корець.
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Нагадаємо, українські зенітники відпрацювали на Донбасі відбиття атак з повітря.
Фото, відео: Телерадіостудія Бриз МО України
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