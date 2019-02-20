У анексованому Криму Росія розмістила 32,5 тис. військових, сотні бронемашин, артилерійських систем.

У анексованому Криму Росія розмістила 32,5 тис. військових, сотні бронемашин, артилерійських систем, розповів президент України Петро Порошенко в ході дебатів на Генасамблеї ООН Ситуація на тимчасово окупованих територіях України в Нью-Йорку, пише Інтерфакс-Україна.

Глава країни, не виключив розміщення Росією ядерної зброї на півострові.

За його словами, РФ перетворює Крим на стартовий майданчик для своїх ракет і змінює стратегічний баланс в регіоні.

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Порошенко зазначив, що станом на лютий на півострові Росія розмістила 32,5 тис. військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойових броньованих машин, 113 бойових літаків, 62 бойових вертольота, шість бойових суден і шість підводних човнів, які оснащені морськими системами крилатих ракет Калібр.

Президент підкреслив, що зараз спостерігається безпрецедентна мілітаризація Росією Чорноморського регіону.

До слова, Порошенко заявив, що наступальне ударне угруповання військ РФ, яке розташоване на російському кордоні з Україною, готується до військового удару по Україні.

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