Подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є нереальною, стверджує президент.

Наступальне ударне угруповання військ РФ, яке розташовано на російському кордоні з Україною, готується до воєнного удару по нашій країні.

Про це в ході дебатів Генасамблеї ООН заявив глава Української держави Петро Порошенко, пише Інтерфакс-Україна.

– Подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є вже нереальною перспективою.

Український лідер навів статистику, за якою на Донбасі перебувають 35 тис. бойовиків, яких контролює Росія. При цьому у війні проти України їм допомагають регулярні війська ЗС РФ.

Також Порошенко поінформував країни-члени ООН про те, що Росія перекинула на Донбас 496 танків, 938 броньованих бойових машин, 128 РСЗВ, 776 артсистем (в тому числі, САУ).

За словами Порошенка, видають вторгнення РФ на Донбасі також новітні системи радіоелектронної боротьби і радіорозвідки, а також електронні системи глушіння БПЛА, які виробляє тільки країна-агресор.

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Крім цього український президент повідомив про те, що бойовики перешкоджають роботі місії ОБСЄ на Донбасі.

Як відомо, вздовж українсько-російського кордону Росія розташувала більше 87 тис. своїх військових.