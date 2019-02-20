Заборгованість за оплату комунальних послуг – це досить серйозна справа. Потрібно завжди бути в курсі вашого боргу, якщо він є, та не затягувати з оплатою.

Аби дізнатися про свою заборгованість вам знадобляться телефон, комп’ютер або пристрій з доступом в інтернет.

Дізнатися суму боргу безпосередньо в ЖЕУ – організації, яка обслуговує ваш будинок. Можна зателефонувати до цієї установи, назвати свою адресу і прізвище. Вам повинні повідомити про те, чи є заборгованість. Знайти телефони ЖЕУ та інших установ, що надають вам комунальні послуги (постачальники електроенергії, води, газу) – не проблема. Вони знаходяться в місцевих телефонних довідниках, а також на інформаційних стендах та сайтах.

Інший, більш сучасний спосіб пошуку потрібних відомостей – інтернет. У більшості постачальників послуг (Київенерго, Київгаз, Київводоканал) є персональні кабінети користувачів, в яких автоматично відслідковуватиметься заборгованість.

Для реєстрації вам необхідно знати особовий рахунок та суму останнього платежу. Їх можна знайти у квитанціях. Також потрібна електронна пошта. Після створення, борг за відповідні комунальні послуги можна буде подивитися в особистому кабінеті.

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Також сума боргу писатиметься у платіжках, які ви отримуєте кожного місяця. Проте, якщо платити не вчасно (до 20 числа кожного місяця), то цілком можливо, що вашу оплату не помітять і припишуть її у якості боргу на наступний місяць.

Якщо заборгованість буде занадто великою, то вас у будь-якому разі попередять спеціальним листом або зателефонувавши.

Що буде за заборгованість?

Якщо у людини є заборгованість за житлово-комунальні послуги і вона відмовляється її оплачувати, або укласти договір про реструктуризацію боргу, то її можуть стягнути у судовому порядку.

За рішенням суду можуть навіть заарештувати будь-яке майно, а при перевищенні розміру десяти мінімальних зарплат, виконавча служба має право в рахунок боргу продати на аукціоні єдине житло боржника.

Хоча під цю категорію підпадає й квартира боржника, у Міністерстві юстиції запевнили, що не допустять того, аби за борги по комуналці відбирали житло.

Аби цього не сталося, потрібно погасити заборгованість до того, як справа дійшла до суду. Якщо можливості швидко оплатити борг немає, то можна укласти договір про реструктуризацію та виплачувати заборгованість частинами.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд обов’язково змусить Нафтогаз поставити лічильники тим, у кого їх немає.