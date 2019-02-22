Кабмін порекомендував перенести робочий день з 30 квітня на 11 травня. Це дасть можливість українцям на Великдень відпочивати 5 днів.
Вихідні на Великдень 2019 триватимуть з 27 квітня до 1 травня.
Відповідне розпорядження уряду №7 свідчить, що у зв’язку зі святкуванням Дня праці та Великодня громадяни України будуть відпочивати 5 днів поспіль.
Читайте: Вихідні в Україні 2019: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
Великдень припадає на неділю, 28 квітня, тому понеділок, 29 квітня, оголошується вихідним.
Вівторок, 30 квітня, Кабмін рекомендує перенести на суботу, 11 травня.
Раніше Факти ICTV писали, що у березні в українців буде 11 вихідних днів.
Фото: dreamstime.
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