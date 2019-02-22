Кабмин порекомендовал перенести рабочий день с 30 апреля на 11 мая. Это даст возможность украинцам на Пасху отдыхать 5 дней.
Выходные на Пасху 2019 выпадают с 27 апреля по 1 мая.
Соответствующее распоряжение правительства №7 гласит, что в связи с празднованием Дня труда и Пасхи граждане Украины будут отдыхать 5 дней подряд.
Читайте: Выходные в Украине 2019: Кабмин утвердил перенос рабочих дней
Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, поэтому понедельник, 29 апреля, объявляется выходным.
Вторник, 30 апреля, Кабмин рекомендует перенести на субботу, 11 мая.
Ранее Факты ICTV писали, что в марте у украинцев будет 11 выходных дней.
Фото: dreamstime.
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