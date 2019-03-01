Росія не визнає рішення Гаазького арбітражу у справі про втрачені в результаті анексії Криму активи на користь Нафтогазу.

Росія не визнає рішення Гаазького арбітражу у справі про втрачені в результаті анексії Криму активи на користь Нафтогазу, пише РБК.

У Міністерстві юстиції Росії заявили, що у Гаазького арбітражу немає юрисдикції на розгляд цієї справи.

Читайте: Росія відкриває собі шлях для повноцінної агресії – глава Нафтогазу

Відзначається, що Росія не брала участь у розгляді позову.

Також у відомстві заявили про плани вжити заходів для захисту інтересів РФ.

Нагадаємо, сьогодні Гаазький арбітраж у справі щодо активів, які були втрачені в результаті анексії Криму, прийняв рішення на користь Нафтогазу.