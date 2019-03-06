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Факти / Україна

Кабмін не продовжив контракт з головою Нафтогазу Коболєвим

Кабінет міністрів не продовжив контракт з головою правління Нафтогазу Андрієм Коболєвим.

Кабмін не продовжив контракт з головою Нафтогазу Коболєвим

Уряд оголосив конкурс на посаду голови Нафтогазу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Кабінет міністрів обговорить з Наглядовою радою Нафтогазу умови нового контракту з новим головою правління.

Читайте: У РФ не визнали перемогу Нафтогазу у Гаазі по активам у Криму

Контракт з головою Нафтогазу Андрієм Коболєвим закінчується 22 березня. Новий конкурс на посаду оголосять з 23 березня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Андрій Коболєв заробляє більше 2 мільйонів на місяць у Нафтогазі.

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