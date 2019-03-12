Дарниця за підсумками 2018 року отримала чистий прибуток 449,134 млн грн, що на 31,3% більше, ніж за 2017 рік.

ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця (Київ) за підсумками 2018 року отримало чистий прибуток 449,134 млн грн, що на 31,3% більше, ніж за 2017 рік.

Про це йдеться у повідомленні компанії про річні збори акціонерів, які заплановані на 3 квітня.

– Затвердити такий порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2018 рік: чистий прибуток у сумі 449,13 млн грн залишити в розпорядженні суспільства, направивши на розвиток і фінансування діяльності товариства. Дивіденди не виплачувати, – наголошується у проекті рішення зборів.

Відповідно до звітності компанії, нерозподілений прибуток Дарниці на початок 2019 року склав 1,56 млрд грн.

Активи Дарниці за 2018 рік зросли на 30,9%, до 4,03 млрд грн; сумарна дебіторська заборгованість – на 49,8%, до 1,2 млрд грн; довгострокові зобов’язання – у 2,8 рази, до 879,7 млн ​​грн. Поточні зобов’язання скоротилися на 20,3%, до 264,73 млн грн.

На початку 2019-го в розпорядженні компанії знаходилося 212,43 млн грн вільних коштів: майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

У минулому році Дарниця виплатила 104,573 млн грн податку на прибуток, що на 29,3% більше, ніж роком раніше. Витрати на оплату праці збільшилися на 35% і перевищили 318 млн грн.

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ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця засновано у 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів.

У 2017 році Дарниця збільшила чистий дохід на 18,7%, до 2,53 млрд грн, а чистий прибуток – на 0,3%, до 342,1 млн грн.

Компанія щорічно інвестує в дослідження і розробки 10% свого валового доходу. У 2018 році Дарниця вивела на ринок 12 нових препаратів, а в даний час готує до виробництва 91 лікарський бренд.

У минулому році Дарниця перемогла в трьох номінаціях всеукраїнського конкурсу Вибір року.

Бенефіціарами компанії є сім’я Загорій, в тому числі депутат Верховної Ради VIII скликання Гліб Загорій.