Після агресії Росії у Керченській протоці США готові допомогти Україні в модернізації флоту, безкоштовно надавши озброєння і техніку.

Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі Кертіс Скапарротті, виступаючи у Сенаті, заявив, що захоплення українських суден у Керченській протоці підштовхують США до ще тіснішої співпраці з Україною.

На думку генерала, американці могли б відправити Україні флотське озброєння і контрбатарейні системи – складні технічні пристрої, призначені для виявлення артилерії противника.

Більш того, Скапарротті вважає, що США повинні переглянути умови і обсяги наданої Україні допомоги.

Детальніше – в сюжеті Ранку у великому місті.

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Раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що Америка і НАТО можуть допомогти Україні у збільшенні оборонних можливостей.