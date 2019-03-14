Як відновлюється Донбас, чому іноземні інвестиції – не вихід, а до влади не приходять правильні люди, у ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів в.о. постійного представника Програми розвитку ООН в Україні Янтомас Хімстра.

Вони сприяли запровадженню електронних декларацій, інвестують у відбудову сходу України, підтримують підприємців Донеччини і Луганщини, закуповують лікарські засоби для держави, впроваджують використання альтернативної енергетики, зокрема будують сучасні системи опалення на біомасі та багато іншого.

Програма розвитку ООН в Україні працює вже понад 25 років.

Її мета – допомога у реформуванні, вдосконалення врядування на державному та місцевому рівнях, відбудова східної України, допомога населенню, що постраждало від війни, розвиток сфери альтернативної енергії, захист довкілля та інші ініціативи, пов’язані з захистом прав людини та гендерною рівністю.

З 2015 року організація займається закупівлею ліків для державних програм, завдяки чому ця сфера стала прозорішою, а вартість ліків – нижчою. Лише у 2018 році, порівняно з 2017, було зекономлено більше ніж 11 млн доларів для бюджету України.













Про перспективи Донбасу та корупційні оборудки – інтерв’ю з представником ООН в Україні / 3 фотографии

Окрім того, ПРООН сприяє збільшенню робочих місць для переселенців, підтримує розвиток бізнесу на сході, завдяки чому було відкрито понад 600 підприємств, відновлює інфраструктуру та заклади соціальної сфери – школи, садочки, суди, адмінбудівлі та ін.

Янтомас Хімстра, в.о. постійного представника ПРООН, працював в України з 2015 року. Його каденція завершується і незабаром він вирушає в Ємен, а Україна чекає на нове керівництво місії ПРООН.

Напередодні свого від’їзду він поговорив з Фактами ICTV та розповів про свої враження від України, про проблеми Донбасу, про причини української корупції та шляхи до демократичних виборів.

Далі – пряма мова

Хтось не хоче, щоб Україна розвивалась

З інформації, яка публікується у ЗМІ, у людини, яка ніколи тут не була, складається не дуже позитивне враження про Україну – корупція, проблеми з довкіллям, війна.

Але, коли починаєш жити тут, враження стають кращими – красива країна з величезним потенціалом, з народом, який вірить, що держава може бути кращою. Ви працюєте і мислите як європейці. Європа з вами по сусідству.

Я переконаний, що Україна може стати такою, якою мріє бути. Тим не менш, є ряд людей, які хочуть, щоб Україна стояла на місці – для них це вигідно.

Програма розвитку і розбудови нашої організації націлена на довгостроковий розвиток. Мова не йде про один-два роки. Ми зможемо побачити, якою стала Україна, тільки через 15-20 років після Майдану.

Я хочу повернутись через 5-10 років і побачити, що ви для себе обрали.

Найбільша проблема – поділ нації

Найбільша проблема, яка перед нами постала – зруйновані цілісність і дух України.

Була проведена лінія розмежування, але українці опинились і по цей, і по той бік. Є ризик, що будучи розділеними і живучі у різних умовах, буде важко знову почуватись цілісною країною.

Нещодавно я був в Вугледарі, де була відновлена будівля суду. Те, що я побачив, мене вразило.

У суді половина справ надходить від людей, які приїхали з іншої сторони лінії розмежування. Це означає, що вони вірять у єдність країни.

Працівники суду рахуються з людьми, які живуть по іншу сторону. Наприклад, знаючи, що люди приїдуть сьогодні з непідконтрольних територій, вони не йдуть на обід, щоб встигнути надати послуги тим, хто поспішає повернутись назад. Це вселяє надію.

Донбас стає на ноги

Коли йде війна, ми завжди думаємо, що хтось інший прийде і вирішить нашу проблему. Люди безпорадні і вони шукають допомоги. Це нормально.

Але неможливо отримувати допомогу багато років поспіль.

В якийсь момент ти маєш стати на ноги і почати діяти самостійно.

І ми бачимо, що на сході Україні збільшується кількість бізнесменів, відбудовуються суди, лікарні, обласні та місцеві адміністрації.

Вони розуміють, що майбутнє їх громади, міста, області залежить від них. Люди беруть майбутнє в свої руки і це дуже хороший знак.

Інвестиції – справа українців

Більша частина Луганської області має потенціал для сільського господарства. Ми працюємо, щоб залучити туди продовольчі та сільськогосподарські організації.

У вас є потенціал у сферах металообробки, зелених технологій, знову ж таки. Це все дуже затребувано, особливо в Європі.

Але зміни не відбудуться автоматично. Вони мають бути ініційовані політикою уряду і вливанням коштів у ці напрямки. Мають бути інвестиції. І, в першу чергу, українські інвестиції.

У вас є дуже заможні підприємці. Перш ніж просити європейців інвестувати, чому б самим не спробувати, чому б не відновити там заводи, наприклад. Тим паче європейський ринок збуту знаходиться поруч.

Вибори мають вивести країну з корупційного кола

Найбільша проблема України – це вплив бізнесу на політику і на демократичні процеси. Це трапляється і в інших країнах, включаючи Америку і деякі країни Європи.

Це означає, що закони формуються не для того, щоб служити людям, а щоб служити конкретним бізнес-інтересам.

Ось чому вибори – це так важливо для України. Хоча бізнес інтереси проникають і у виборчі процеси, обирати правильних людей стає дуже важко, але це основа. Українцям треба обрати тих людей, які, на їх думку, виведуть країну з цього корупційного кола.

За час, проведений в Україні, я бачу багато покращень.

Але мої відчуття неоднозначні – ми робимо правильні речі, але іноді постає питання, чи дійсно є бажання їх впроваджувати.

У вас є електронне декларування. Це дуже потужна система, яка в інших країнах змінює суспільство. Але в Україні ще ні, бо суди не працюють. Люди, які порушують закони, не притягаються до відповідальності, а якщо і притягаються, то система недостатньо сувора, щоб відправити їх за ґрати.

Скасування статті про незаконне збагачення – величезний крок назад у боротьбі з корупцією. Ми робимо якісь речі правильно, а потім повертаємось до старої системи. Такі речі вимагають більшої визначеності від політиків.

Виборче законодавство треба змінювати

Більш важливо те, як організовуються вибори, як формуються політичні партії, які існують вимоги для людей, що хочуть почати працювати у політиці.

Виборче законодавство України сьогодні не створене таким чином, щоб привести найкращих людей до “верхів”.

Воно працює так, щоб залишати більшість людей поза демократичними процесами.

Виборче законодавство ускладнене таким чином, щоб звичайні люди не могли, наприклад, стати президентом (потрібна партія, багато грошей та ін.).

Однак, це фундаментальні основи. Це та сфера, в якій вже дуже давно потрібні реформи.

Це має бути модель, яка відкриє шлях у політику для всіх – для молоді, для жінок, для нацменшин, для звичайних людей, що знаходяться поза бізнесом.

Продовження інтерв’ю читайте вже у понеділок на нашому сайті. Янтомас Хімстра розкаже, чому збільшення ціни на газ – це добре і як ми можемо від нього відмовитись, яка реформа в України – найперспективніша та чи можуть українські фармкомпанії працювати на світовий ринок.

Фото: ПРООН в Україні

Лілія Ященко