Американська торговельна палата наполягає на створенні робочої групи з питання збільшення Укрзалізницею тарифу на вантажоперевезення на 14,2% у 2019 році.

Про це в ході наради у Державній регуляторній службі заявив представник АТП Сергій Вовк.

За його словами, фахівці торговельної палати підрахували, що пропозиція УЗ збільшити тарифи істотно підвищить і витрати компаній більш ніж на 10 млрд гривень.

– Пропозиція полягає в тому, щоб вийти на економічно обґрунтований рівень підвищення тарифу з урахуванням реальних витрат вантажоперевізників. Мені здається, ДРС продемонструвала ефективність роботи саме на цій базі. Треба створити окрему робочу групу і в найстисліші терміни розглянути питання. Попередньо, що стосується позиції наших членів — ми бачимо збільшення на рівні 7% за 2019 роком з урахуванням того зростання, яке було в минулому році, що загалом відповідає стану УЗ і українського бізнесу, – наголосив Вовк.

Укрзалізниця планує у 2019 році істотно збільшити тариф на вантажоперевезення. При цьому саме рішення викликало ажіотаж і критику як з боку регулятора, так і великого бізнесу.

Раніше глава об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков заявив, що компанія-монополіст не може виразно пояснити, чому ціни на вантажоперевезення мають злетіти знову, адже явних передумов для цього немає. Детальніший розбір ідеї з одноразовим тарифом засвідчує — реальна потреба Укрзалізниці не 15, а 7%.

Державна регуляторна служба виступила посередником щодо даного питання. Глава ДРС Ксенія Ляпіна закликала сторони сісти за стіл переговорів, створити експертну групу і в найближчі кілька днів дійти до компромісу.

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Як раніше повідомлялось, непродуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузях. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП.