Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу. Розбирати старий міст розпочали в ніч з 16 на 17 березня.

– Днями ми розпочали активну фазу реконструкції Шулявського шляхопроводу. Але, по суті, це буде абсолютно новий шляхопровід. Наше завдання – в кінці цього року відкрити міст і рух транспорту через нього, – відзначив Кличко.

Він зазначив, що старий фундамент мосту непридатний для нинішніх і майбутніх навантажень, тому Шулявський шляхопровід демонтують повністю. Основні роботи з демонтажу триватимуть до червня. Роботи з будівництва нового шляхопроводу розпочнуть у квітні. Так уже в квітні в Київ прибудуть перші металоконструкції для нового мосту.

























Кличко перевірив, як розбирають Шулявський міст / 6 фотографий

У рамках реконструкції також будуть перекладені усі комунікації, які йдуть під мостом.

На сьогодні вже переклали інженерні мережі біля з’їздів з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги та з просп. Перемоги на вул. Довженка. Демонтували МАФи, розробили тимчасову схему об’їзду, яка запроваджена.

Здійснять і повну реконструкцію підземного пішохідного переходу. За проектом будівництва доведеться знести будівлю цеху №5 заводу Більшовик, який нині не працює. Це дозволить облаштувати додатковий з’їзд.

За словами головного інженера генпідрядника Віталія Чеберяка, на демонтажних роботах сьогодні працюють 116 фахівців та 50 одиниць техніки. Також для демонтажу шляхопроводу вперше в Україні застосують унікальну технологію. Завдяки цьому вдасться максимально уникнути перекриття руху автотранспорту проспектом Перемоги.

– Проспект Перемоги перекриватиметься повністю тільки декілька ночей на декілька годин під час монтажу балок прогонової будови. Повного перекриття руху на тривалий період і вдень – не буде, – відзначив Кличко. Так, планується, що перекриватимуть проспект частково в нічні години в липні-серпні, коли буде найменше навантаження на столичні дороги.

Читайте: Кличко наполягає на можливості виділити Києву 400 млн грн на добудування моста і метро

Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв’язки у формі неповного листка конюшини — моста з трьома з’їздами. За оцінками фахівців, після реконструкції пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20 відсотків. Довжина нового шляхопроводу становитиме 158 метрів, він матиме шість смуг. Лівоповоротні з’їзди матимуть довжину 293 метри й 2 смуги руху, правоповоротні довжиною 561 метр — також із 2 смугами руху. На новій розв’язці побудують велодоріжку шириною 2 м і загальною довжиною 985 м. На одній з ділянок траса для велосипедистів проходитиме під землею.

Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Тривалість будівництва – 17 місяців. Стартувало воно з осені минулого року, коли розпочали підготовчі роботи. Зокрема, і перекладення комунікацій.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували схему об’їзду Шулявського моста на час ремонту.

Джерело: klichko.org

Фото: klichko.org