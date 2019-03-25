Бойовики обстріляли дві школи у Донецькій області.

Обстріл школи стався у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька на вулиці Самарській, 1. Там представники СММ виявили свіже пошкодження у вигляді 15-см пробоїни на висоті 30 см від землі. Швидше за все, це пошкодження нанесено великокаліберним кулеметом.

Школа опинилася під вогнем вранці 21 березня, у цей час там знаходилися учні.

Другу школу обстріляли за адресою проспект Шкільний, 13 у населеному пункті Гольмівський. Там помічено сантиметровий отвір і декілька тріщин у вікні другого поверху.

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До речі, Росія перед президентськими виборами збільшила поставки боєприпасів та пального на Донбас.

Джерело: ОБСЄ