Бойовики обстріляли дві школи у Донецькій області.
Обстріл школи стався у мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька на вулиці Самарській, 1. Там представники СММ виявили свіже пошкодження у вигляді 15-см пробоїни на висоті 30 см від землі. Швидше за все, це пошкодження нанесено великокаліберним кулеметом.
Школа опинилася під вогнем вранці 21 березня, у цей час там знаходилися учні.
Другу школу обстріляли за адресою проспект Шкільний, 13 у населеному пункті Гольмівський. Там помічено сантиметровий отвір і декілька тріщин у вікні другого поверху.
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До речі, Росія перед президентськими виборами збільшила поставки боєприпасів та пального на Донбас.
Джерело: ОБСЄ
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