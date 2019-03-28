Після нещодавньої рейдерської атаки на виробничі активи ТОВ Схід Солар у Миколаївській області, які належать китайській державній корпорації CNBM, до вирішення ситуації підключилося посольство КНР в Україні.

Зокрема, як повідомила прес-служба представництва CNBM в Україні, у вівторок об’єкти Схід Солар відвідав генеральний консул Китаю в Одесі Сун Ліцюнь.

– Генеральний консул високо оцінив досягнення компанії CNBM у відновлюваній енергетиці України і зазначив, що торговельно-економічне співробітництво між двома країнами на території Одеської та Миколаївської областей досягло великих успіхів. Сун Ліцюнь зазначив той факт, що керівники обох областей приділяють велику увагу співпраці з Китаєм. Він висловив надію, що все більше і більше китайських підприємств будуть інвестувати і створювати нові підприємства в цих областях. За його словами Китай і Україна мають величезний потенціал співпраці у сфері відновлюваної енергетики, – сказано у прес-релізі.

– Генеральний консул звернув увагу CNBM на забезпечення безпеки станції і особливо акцентував увагу на необхідності вжити всіх заходів для захисту своїх активів в цілому. Він підкреслив, що Генеральне консульство завжди готове надати підтримку і допомогу для підтримки стабільного розвитку китайських підприємств на територіях Одеської та Миколаївської областей, – додали у компанії.

За словами директора станції Анатолія Старіцина, Консул і керівництво підприємства обговорили поточний стан компанії, проблеми, з якими воно стикається, а також перспективи подальшого розвитку відновлюваної енергетики в Україні силами китайських приватних і державних інвесторів.

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Нагадаємо, раніше компанія повідомляла, що Нацполіція і Служба безпеки України намагалися заблокувати її роботу, що могло бути частиною “рейдерської атаки”. Зокрема, були проведені обшуки на території виробничого майданчика у смт Березанка Миколаївської області. Також була спроба відключення діючої електростанції на підставі постанови Печерського суду, яке не набуло чинності.

Раніше генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен в інтерв’ю Українським новинам повідомляв про те, що компанія може ініціювати судові позови проти України у зв’язку з відсутністю доступу до правосуддя. За його словами, судові рішення проти активів CNBM в Україні, а також кримінальні справи проти Схід Солар стали порушуватися після того, як в результаті проведеного Фондом гарантування вкладів конкурсу у активів змінився кредитор – замість банку їм стало ФК Веста.

У коментарі для українських ЗМІ посол КНР в Україні Ду Вей заявляв, що питання безпеки інвестицій в Україні – одне з ключових перешкод для розширення українсько-китайського економічного співробітництва.