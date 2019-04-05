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Факти / Україна / Суспільство

Коли в Україні парламентські вибори

Парламентські вибори на Україні (IX скликання) – чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, які повинні відбутися 27 жовтня 2019 року.

Коли в Україні парламентські вибори

Парламентські вибори в Україні повинні відбутися 27 жовтня 2019 року відповідно до закону Про вибори народних депутатів України.

Згідно з нормами цього закону, ЦВК повинна офіційно оголосити про початок виборчого процесу не пізніше 28 липня. Самовисування кандидатів та висування партіями стартує 29 липня.

Претенденти на депутатські мандати завершують висування до 9 серпня та подають документи до ЦВК для реєстрації не пізніше 13 серпня. Реєструвати кандидатів припинять 18 серпня.

Читайте: Вибори президента України 2019: коли відбудуться та дата другого туру

В день парламентськи виборів, 27 жовтня, українці будуть голосувати за політичні партії ( в загальнодержавному окрузі) та за кандидатів-мажоритарників ( в одномандатному окрузі).

Центрвиборчком повинен встановити підсумки виборів до Верховної Ради до 11 листопада, а до 16 опублікувати результати у газетах Голос України та Урядовий кур’єр.

Новообрані парламентарі повинні зібратись на першу сесію не пізніше 16 грудня. Депутати складуть присягу, після чого офіційно вступлять в законні повноваження.

Раніше Факти ICTV писали, як дізнатися свою дільницю для голосування на президентських виборах 2019.

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