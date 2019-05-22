Перші кадрові призначення президент України Володимир Зеленський зробив 21 травня.
Володимир Зеленський зробив перші кадрові призначення. Зокрема, Адміністрація президента отримала новий склад.
Президент звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу і призначив Руслана Хомчака.
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Перші призначення Зеленського
Глава Адміністрації президента – Андрій Богдан.
До 2010 року працював заступником міністра юстиції України, заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).
У 2019 році Богдан став юридичним радником кампанії Зеленського.
Заступник глави Адміністрації президента – Вадим Пристайко.
У 2002-2004 роках займав посаду консула України в Сіднеї (Австралія), з 2009 по 2012 рр. був заступником керівника місії Посольства України в США.
Також Пристайко обіймав посаду посла України в Канаді (2012-2014).
З 2014 по 2017 рік він був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна. У тому ж році зайняв посаду глави місії України при НАТО.
Раніше повідомлялося про те, що Пристайка розглядають, як кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.
Заступник глави Адміністрації президента – Руслан Рябошапка.
У 2010-2011 роках був директором Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну.
У 2011-2013 роках – заступником директора Департаменту юридичного забезпечення Секретаріату Кабміну.
У 2013-2014 роках очолював Департамент аналізу антикорупційної політики в Transparency International Україна та був заступником міністра юстиції в уряді Арсенія Яценюка.
У 2016-2017 роках був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.
На виборах 2019 року був радником Зеленського.
Заступник глави Адміністрації президента – Кирило Тимошенко.
Тимошенко – керівник телепродакшн-компанії GoodMedia.
На цій компанії знімали ролики Зеленського, включаючи виклик Петра Порошенка на дебати на НСК Олімпійський.
Заступник глави Адміністрації президента – Юрій Костюк.
Костюк є сценаристом серіалу Слуга народу.
Перший заступник глави Адміністрації президента – Сергій Трофимов.
Трофимов є виконавчим продюсером Студії Квартал-95.
Також він курирував кінематографічний напрямок розвитку Студії.
Перший помічник президента – Сергій Шефір.
Шефір є продюсером, сценаристом і директором студії Квартал-95.
Помічник президента – Андрій Єрмак.
Єрмак є засновником міжнародної юридичної компанії, яка здійснює юридичний супровід кінокомпаній і ЗМІ.
Також він засновник Garnet International Media Group і продюсер фільмів.
Радник президента – Руслан Стефанчук.
Стефанчук – доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
Під час виборів він був радником Зеленського і відповідав за ідеологічні аспекти та роботу з розробки програми зовнішньої політики.
Радник президента – Михайло Федоров.
Федоров був керівником діджитал-стратегії в кампанії Зеленського і відповідав за його просування в соцмережах.
Перший заступник голови СБУ – Іван Баканов.
Баканов є главою партії Слуга народу, главою виборчого штабу Зеленського.
Також він один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.
Представник президента України в Кабінеті міністрів – Андрій Герус.
У 2014 році був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
У 2015 році балотувався до Київради від Об’єднання Самопоміч.
З 2017 року є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.
До слова, раніше заступником глави Адміністрації президента була призначена Олена Зеркаль, але вона відмовилася від посади.
Олена Зеркаль з серпня 2014 року була заступником міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, очолювала українські делегації в міжнародних судах у справах України проти Росії.
Вона брала участь у перших зустрічах Зеленського з лідерами держав у день інавгурації.
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