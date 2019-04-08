Останній день користування жетонами для проїзду у Київському метрополітені – 31 жовтня. Далі будуть використовуватися лише електронні засоби оплати.

З 1 листопада у метрополітені діятимуть лише картки метро, проїзні, електронні квитки та банківські картки.

В адміністрації столичної підземки рекомендують пасажирам, які нечасто користуюся метро і звикли до жетонів, оплачувати проїзд карткою метро.

При поповненні на 50 поїздок кожна коштуватиме 6,5 грн. Термін дії картки – 1 рік після кожного використання (подовжується автоматично).

Поповнювати картку метро можна готівкою в автоматах на кожній станції, а також банківською карткою або готівкою у будь-якій касі.

Читайте: Метро на Виноградар і фунікулер – бюджет Києва на 2019 рік

До слова, Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру ПАТ Київметробуд.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен