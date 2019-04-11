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Манжосов зробив заяву щодо наркотиків та Зеленського

Колишній резидент студії 95 Квартал Денис Манжосов заявив, що Володимир Зеленський не вживає наркотики.

Манжосов зробив заяву щодо наркотиків та Зеленського

Колишній актор студії 95 Квартал Денис Манжосов заявив, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський не вживає наркотики.

На запитання журналіста щодо вживання Зеленським наркотиків, Манжосов відповів, що це неправда.

– Я кажу Вам, що це неправда. Ну, це дурість, висмоктана з пальця, – заявив Манжосов.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві зірвалася прес-конференція екс-учасника студії Квартал 95 Дениса Манжосова.

Джерело: Прямий

Фото: скріншот з відео

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