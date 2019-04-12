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Факти / Україна / Політика

Зеленський зустрівся з Макроном в Єлисейському палаці

Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці.

Зеленський зустрівся з Макроном в Єлисейському палаці

Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зустріч проходить в Єлисейському палаці у Парижі.

У штабі Зеленського раніше заявляли, що на зустрічі сторони планують обговорити важливі теми до другого туру виборів президента України.

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Як відомо, у цей день з Макроном проведе переговори інший кандидат Петро Порошенко. Зустріч призначено на 18.00.

Порошенко прокоментував майбутню зустріч Зеленського з Макроном. Тоді він заявив, що кандидату ця зустріч піде на користь.

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