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Передайте Макрону, що знадобляться сємки: реакція на перепалку Порошенка і Зеленського

Суперечка кандидатів на посаду президента Петра Порошенка та Володимира Зеленського свідчить про те, що у такому самому форматі можуть пройти й дебати.

Передайте Макрону, що знадобляться сємки: реакція на перепалку Порошенка і Зеленського

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка 19 квітня обіцяють бути дуже емоційними. Факти ICTV зібрали думки щодо останнього мовного двобою кандидатів.

Декому навіть здається, що дебати вже не потрібні.

– Дебати відбулися. Розходимося, – пише Олександр Кириленко у Facebook.

Оглядач Іван Яковина після перепалки згадав Дональда Трампа, який постійно принижував своїх опонентів.

– Ліберали на узбережжях голосно обурювалися, яке ж він (Трамп – Ред.) хамло, бидло і все таке, – написав Іван Яковина.

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Багато хто здивувався витримці Петра Порошенка, адже його часто описують як досить запальну людину.

Нагадаємо, кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленського посварилися під час прямого ефіру.

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