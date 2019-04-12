Суперечка кандидатів на посаду президента Петра Порошенка та Володимира Зеленського свідчить про те, що у такому самому форматі можуть пройти й дебати.
Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка 19 квітня обіцяють бути дуже емоційними. Факти ICTV зібрали думки щодо останнього мовного двобою кандидатів.
Декому навіть здається, що дебати вже не потрібні.
– Дебати відбулися. Розходимося, – пише Олександр Кириленко у Facebook.
Оглядач Іван Яковина після перепалки згадав Дональда Трампа, який постійно принижував своїх опонентів.
– Ліберали на узбережжях голосно обурювалися, яке ж він (Трамп – Ред.) хамло, бидло і все таке, – написав Іван Яковина.
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Багато хто здивувався витримці Петра Порошенка, адже його часто описують як досить запальну людину.
Нагадаємо, кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленського посварилися під час прямого ефіру.