Відома американська тревел-блогер і журналістка Брієнна Вілсон (Breanna Wilson) побувала в Києві і назвала його “столицею Східної Європи, яку обов’язково потрібно відвідати”.

Про це вона написала в своєму матеріалі, опублікованому виданням Forbes.

– З огляду на недавні революції, протистояння з Росією, що продовжується і, скажемо чесно, холодну погоду, Київ був місцем, яке інтригувало мене, як журналіста, але я ніколи не була впевнена, що хочу його відвідати. Не кажучи вже про те, щоб рекламувати його кому-небудь ще. Але я була неправа. І не треба було багато часу, щоб це з’ясувати, – заявила журналістка.

Так, вона зазначила столичні художні та соціальні проекти. Зокрема, ресторан Urban Space 500, який фінансувався 500 спонсорами, а весь прибуток направляє на допомогу соціальним проектам і стартапам для розвитку міста.

– Або The Naked Room Gallery – простір, де демонструють свої роботи місцеві художники. Крім того, протягом дня галерея працює як кафе, а вночі – перетворюється в секретний винний бар. Так що це кращий спосіб зануритися в локальну арт-сцену, – написала автор.

За її словами, один з центральних районів Києва – Поділ – схожий на район Нью-Йорка Бруклін своєю поважністю і відмінними місцями для відпочинку.

– Поділ – наймодніший район міста, і для цього є всі підстави. Перебуваючи в цьому районі, який самі місцеві жителі називають старим містом, далеко від шуму і метушні Хрещатика – головної вулиці Києва, розумієш, що Поділ більше схожий на Бруклін. Він такий же спокійний, з безліччю відмінних закладів, добре одягненим і крутим натовпом людей навколо, – підкреслила блогер.

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Також вона повідомила, що в Києві сьогодні дуже широка коктейльна карта і різноманітна барна культура, яка може задовольнити запити навіть найвимогливішої ​​публіки.

– Ходять чутки, що є навіть секретний “бар тільки для барменів”, який відкривається о 2 годині ночі, і в нього можуть входити тільки місцеві жителі, які працюють в міській барній індустрії. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю чутку, але мені подобається сама ідея таємних барів, – констатувала Брієнна Вілсон.

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