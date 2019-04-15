Петро Порошенко підписав Кодекс по процедурам банкрутства.
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками бізнесу заявив, що підписав закон про банкрутство.
– У мене є ще одна приємна новина – я сьогодні підписав закон про банкрутство, – сказав він.
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Нагадаємо, 18 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла Кодекс України про процедури банкрутства (№8060), який закріпив процедуру банкрутства фізичних осіб. Документ був структурований у чотири книги.
Перша книга регулює загальні положення і терміни, друга – діяльність самоврядної організації арбітражних керуючих, третя – питання банкрутства юридичних осіб, четверта – банкрутство фізичних осіб.
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