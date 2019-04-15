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Факти / Україна / Політика

Час дебатів на Олімпійському: у Зеленського відповіли Порошенку

Володимир Зеленський все ще готується прийти на дебати на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

Зеленський

У штабі Володимира Зеленського не змінили думки щодо часу, на який їхній кандидат на виборах президента України планує прийти на НСК Олімпійський 19 квітня для дебатів.

Про це перед ефіром повідомив журналісту Фактам ICTV радник Зеленського Олександр Данилюк.

– Час дебатів у нас залишається таким, який був від початку – 19 числа о 19.00.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, у штабі чинного президента заявили, що неофіційну зустріч на НСК Олімпійський 19 квітня Порошенко пропонує Зеленському провести між 16.00 і 18.00.

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