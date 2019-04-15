Кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський погодилися провести дебати перед другим туром виборів. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію на даний момент.

Дебати пройдуть вдруге за час незалежності України. У законі про вибори встановлено дату – остання п’ятниця перед днем виборів, тобто 19 квітня.

Чинний президент Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах із Володимиром Зеленським.

Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні Олімпійський, той погодився.

Пізніше Порошенко закликав кандидата-суперника прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.

В ефірі програми Свобода слова на ICTV він ще раз дав обіцянку, що прийде на дебати 14 і 19 квітня, аби країна могла свідомо обрати свого президента.

15 квітня. Володимир Зеленський не збирався брати участь у дебатах 14 квітня на НСК Олімпійський, які запропонував Петро Порошенко, повідомили в прес-службі Зе!Команди.

У Зеленського відзначили, що спочатку Порошенко погодився прийти на дебати саме 19 квітня на НСК Олімпійський, але потім змінив своє рішення.

У свою чергу, радник Петра Порошенка Юрій Бірюков повідомив, що зі штабом кандидата у президенти Володимира Зеленського ведуться переговори щодо проведення двох раундів дебатів 19 квітня.

– Наразі йде серйозне обговорення зі штабом Зеленського щодо часу проведення дебатів на стадіоні і в студії, – написав Бірюков.

14 квітня. Кандидат у президенти Петро Порошенко прибув на НСК Олімпійський. Володимир Зеленський не прийшов на дебати.

Перед стадіоном встановили велику сцену з двома екранами, на яких транслюють дебати.

Вхід на НСК відкрито для всіх охочих. Пропускають на стадіону через 16 металодетекторів.

















Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН) / 4 фотографии

На неофіційних дебатах Петро Порошенко пояснив походження агітаційних бордів з Володимиром Путіним.

– Ці борди стверджують тільки одне: ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх в Україні, – заявив Порошенко.

Одне з питань стосувалося обвинувачень Порошенка на адресу Зеленського з приводу його можливої залежності від наркотиків.

– Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський наркоман і я не робив таких заяв, – заявив Порошенко.

Також президент висловив свою думку, щодо виготовлення провокаційного ролика, в якому Володимира Олександровича збиває автівка.

– Я не хочу мірятися роликами. Я противник віртуальної кампанії. Прийди на дебати, розкажи і все закінчиться. Мені, як громадянину, не подобається та гра, в яку грає пан Зеленський. Президент має бути реальним, а не віртуальним, – додав Порошенко.

Крім того, Петро Порошенко під час дебатів на НСК Олімпійський заявив, що заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко звільнили 12 квітня.

Чинний президент закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.

– Шановний Володимир Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно. Це надзвичайно відповідальна дія. Якщо ви сьогодні не встигнете доїхати, то приїжджайте завтра. Якщо і завтра не вийде – я хочу сказати, що і післязавтра я вас запрошу на дебати, – закликав Порошенко.

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському 14 квітня буде модерувати голова правління ГО Громадське радіо Андрій Куликов.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський розповів, що відмовився від першої здачі аналізів на НСК Олімпійський через те, що отримав секретну інформацію про підготовку провокації проти нього.

Від здачі аналізів експертам VADA він також відмовився, тому що це волонтерська антидопінгова асоціація, а не Всесвітнє антидопінгове агентство.

Спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що президент готовий прийти на НСК Олімпійський для проведення дебатів з Зеленським 19 квітня, якщо час не збігатиметься з дебатами на Суспільному.

13 квітня. У Адміністрації президента повідомили, що Петро Порошенко прийде на дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.00.

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що на НСК пускатимуть усіх охочих.

12 квітня. Глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що під час дебатів 19 квітня з 20.00 до 21.00 на НСТУ не передбачено включення через телеміст.

Проте після них о 21.20 почнеться програма, під час якої планують влаштувати дискусію з кандидатами у президенти. Саме під час неї й можливе включення через телеміст.

Центральна виборча комісія визначила черговість надання ефірного часу кандидатам у президенти Володимиру Зеленському та Петру Порошенку на каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо НСТУ для проведення передвиборної агітації.

Зеленському – з 20.00 до 20.30;

Порошенку – з 20.51 до 21.21.

11 квітня. У штабі Володимира Зеленського запропонували провести дебати у форматі телемосту.

Таку пропозицію висунули для того випадку, якщо Петро Порошенко прийде на Громадське телебачення, а Зеленський перебуватиме на НСК Олімпійський.

Дебатів між кандидатами у президенти України у вигляді телемосту в прямому ефірі UA: Суспільне не може бути.

Про це повідомив глава правління Національної суспільної телерадіокомпанії України НСТУ Зураб Аласанія.

Команди Володимира Зеленського та Петра Порошенка провели переговори на території НСК Олімпійський, але так і не досягли домовленості.

Так, у штабі Порошенка наполягають на проведенні “подвійних” дебатів – 14 квітня на Олімпійському, а 19-го квітня – в студії Суспільного телебачення.

Зі свого боку, в команді Зеленського висувають інші умови – одні дебати 19 квітня на стадіоні НСК Олімпійський.

В цей же день кандидати в президенти поговорили по телефону в прямому ефірі.

Дуже швидко розмова переросла в словесну перепалку між Зеленським і Порошенком.

10 квітня. Керівництву НСК Олімпійського надійшли запити щодо проведення дебатів від кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Представники Порошенка наполягають на проведенні дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленського – тільки 19 квітня.

При цьому у нинішнього президента заявили, що їхній кандидат прийде на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.

До Києва прибули експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA).

Вони закликали кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського з’явитися на НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00 для того, щоб здати аналізи на вживання заборонених речовин.

Пізніше президент України Петро Порошенко прибув на НСК Олімпійський і здав аналізи представникам антидопінгової організації VADA. Зеленський здавати аналізи так і не з’явився.

9 квітня. У ЦВК заявили, що не збираються змінювати постанову щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти саме у студії Суспільного телебачення.

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук заявила, що наразі підстав для цього немає, адже відповідні звернення від кандидатів у президенти не надходили.

У штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що хочуть, аби дебати провели саме на стадіоні НСК Олімпійський і згодні заплатити половину від необхідної для цього суми.

Команда Зеленського також готова до зустрічі із командою Порошенка для того, аби обговорити проведення дебатів.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що офіційні дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським будуть проведені в студії Суспільного мовника навіть у тому випадку, якщо жоден з кандидатів не захоче з’явитися на них.

Якщо ж на дебати прийде лише один кандидат, то весь час буде відведений йому.

Аласанія додав, що наразі між штабами кандидатів у президенти відсутній діалог щодо проведення дебатів перед другим туром виборів.

Глава фракції БПП заявив, що дебати на НСК Олімпійський можуть відбутися лише 14 квітня, а 19-го числа повинні бути офіційні дебати у студії Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

У команді Порошенка наполягають на зустрічі з Зеленським 14 квітня, адже вважають, що проводити дебати 19 квітня занадто пізно.

Спікер штабу Олег Медведєв пояснив, що на наступний день після 19-го – день тиші. За його словами, це не дасть журналістам можливість проаналізувати відповіді кандидатів, а виборцям – осмислити їх.

8 квітня Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Порошенком на НСК Олімпійський відбудеться 19 квітня.

Зі свого боку, Порошенко анонсував в ефірі українського телеканалу датою проведення дебатів 14 квітня. Дні, про які заявили кандидати, не сходяться.

В НСК Олімпійський заявили, що остаточну вартість проведення дебатів можна буде назвати лише після того, як будуть узгоджені усі аспекти події.

7 квітня Петро Порошенко заявив, що 14 квітня чекає на Володимира Зеленського на НСК Олімпійський для проведення дебатів. При цьому Порошенко зазначив, що запрошує і глядачів, і всі телеканали.

На дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК Олімпійський попередньо доведеться витратити близько 1 мільйона доларів, заявив глава правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія.

Він також повідомив, що провів зустріч із представниками штабу Порошенка і планує провести зустріч із командою Зеленського 8 квітня.

5 квітня обидва кандидати пішли здавати аналізи, проте в різних місцях.

Зеленський здавав кров в Eurolab, а Порошенко приїхав на НСК Олімпійський, де у нього взяли аналізи медики з клінік Борис, Медіком, київської міської наркологічної лікарні та державної невідкладної допомоги.

Після забору аналізів Порошенко сказав, що сподівається на кілька турів дебатів.

4 квітня з’явилося відео з відповіддю Петра Порошенка, в якому він пояснив, що правила дебатів прописані в законі про вибори президента, але згоден зустрітися із Зеленським на НСК Олімпійський.

У ЦВК заявили, що подібна подія розцінюватиметься як політична агітація і має проводитися за гроші кандидатів. Згідно із законом, дебати мають проводитися у студії Суспільного.

Проте глава Суспільного Зураб Аласанія заявив, що НСТУ вже почало переговори щодо проведення дебатів на НСК Олімпійський.

Читайте: Як Зеленський і Порошенко аналізи здавали – фотожаби

Після відповіді Порошенко Зеленський вирішив запропонувати кандидатуру Юлії Тимошенко в ролі модератора дебатів і дав їй 24 години, аби подумати.

Порошенко також записав відповідь, в якій закликав Зеленського “бути мужиком” і прийти на дебати на стадіон.

До слова, перші результати аналізів кандидата в президенти Петра Порошенка не показали наявності психоактивних речовин.