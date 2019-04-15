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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Київміськбуд визнали найкращим забудовником Києва

Будівельна компанія Київміськбуд зайняла перше місце серед восьми забудовників столиці.

Київміськбуд визнали найкращим забудовником Києва

Холдингову компанію Київміськбуд визнали найкращим забудовником столиці. Відповідний рейтинг, до якого увійшли 8 будівельних компаній, складений журналом Личный счет.

Як зазначають організатори рейтингу, в минулому році Київміськбуд займав першість на ринку нерухомості за кількома позиціями.

За даними консалтингової компанії UTG, серед лідерів будівельного ринку в 2018 році були компанії-забудовники: Київміськбуд, Укрбуд, Інтергал-Буд, STOLITSA Group і ДСК-Житлобуд. Причому, за інформацією компанії Євро-Рейтинг, серед 250 столичних новобудов більшість нових проектів стартувало в трьох компаніях: Київміськбуд, Інтергал-Буд і Укрбуд. Лідером став Київміськбуд – 9 нових проектів.

За словами голови правління – президента Київміськбуду Ігоря Кушніра, в минулому році компанія неодноразово отримувала нагороди за першість, і 2019 не стане винятком.

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– Будь-яке визнання або золото в рейтингу – це привід бути ще краще. В даний час Київміськбуд працює над зведенням понад 60 житлових будинків. А загальний доробок компанії становить майже 2 млн м² нерухомості.

Потреба в нових оселях є, можливості їх будувати теж, тому працюємо далі. Тим більше, що роботу компанії оцінюють настільки високо, – зазначив Ігор Кушнір.

На даний момент на ринку Києва налічується близько 250 новобудов і близько 100 будівельних компаній.

Нагадаємо, президента Київміськбуду визнали одним із кращих управлінців України.

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