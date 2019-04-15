Будівельна компанія Київміськбуд зайняла перше місце серед восьми забудовників столиці.

Холдингову компанію Київміськбуд визнали найкращим забудовником столиці. Відповідний рейтинг, до якого увійшли 8 будівельних компаній, складений журналом Личный счет.

Як зазначають організатори рейтингу, в минулому році Київміськбуд займав першість на ринку нерухомості за кількома позиціями.

За даними консалтингової компанії UTG, серед лідерів будівельного ринку в 2018 році були компанії-забудовники: Київміськбуд, Укрбуд, Інтергал-Буд, STOLITSA Group і ДСК-Житлобуд. Причому, за інформацією компанії Євро-Рейтинг, серед 250 столичних новобудов більшість нових проектів стартувало в трьох компаніях: Київміськбуд, Інтергал-Буд і Укрбуд. Лідером став Київміськбуд – 9 нових проектів.

За словами голови правління – президента Київміськбуду Ігоря Кушніра, в минулому році компанія неодноразово отримувала нагороди за першість, і 2019 не стане винятком.

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– Будь-яке визнання або золото в рейтингу – це привід бути ще краще. В даний час Київміськбуд працює над зведенням понад 60 житлових будинків. А загальний доробок компанії становить майже 2 млн м² нерухомості. Потреба в нових оселях є, можливості їх будувати теж, тому працюємо далі. Тим більше, що роботу компанії оцінюють настільки високо, – зазначив Ігор Кушнір.

На даний момент на ринку Києва налічується близько 250 новобудов і близько 100 будівельних компаній.

Нагадаємо, президента Київміськбуду визнали одним із кращих управлінців України.