Сцену для дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти встановлять, як на концерт.

Сцену для дебатів на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком не встановлюватимуть на газоні через запланований футбольний матч Динамо – Шахтар.

За словами спікера штабу Зеленського Дмитра Разумкова, встановити сцену на газоні стадіону не вийде, тому що через кілька днів відбудеться футбольний матч і до цього часу поле буде зіпсовано.

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– Тому було прийнято рішення поставити сцену, як зазвичай вона ставиться на концертах. Потім повернулися наші опоненти і сказали, що поставлять свою сцену з іншого боку, – розповів Разумков.

Також він додав, що поки вирішується ще одне спірне питання – розподіл глядацьких місць.

Попередньо місця можуть розділити так: 30% – прихильники Зеленського, 30% – прихильники Порошенка і 40% – люди, які не визначились або підтримували інших кандидатів.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явилися квитки на дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком, які пройдуть 19 квітня на НСК Олімпійський.

Фото: НСК Олімпійський