У мережі з’явилися квитки на дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком, які пройдуть 19 квітня на НСК Олімпійський.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський приїхав на стадіон Олімпійський і анонсував появу квитків на дебати з Петром Порошенком, які пройдуть 19 квітня о 19.00.

– Дебати 2019, 19 квітня о 19.00 – вільний доступ. Поширення квитків починається прямо зараз, – сказав він.

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Зеленський зазначив, що квитки будуть безкоштовно у доступі на сайті debaty2019.org.ua.

Щоб їх отримати, необхідно зареєструватися. Одна людина може отримати тільки два безкоштовних квитка.

Вхід на стадіон розпочнеться о 16.00.





Нагадаємо, Петро Порошенко підтвердив, що візьме участь у дебатах проти Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 19 квітня.