Прихильники кандидата у президента Петра Порошенка зможуть потрапити на дебати на НСК Олімпійський після реєстрації у Facebook.

Про це заявив на брифінгу речник штабу Петра порошенка Олег Медведєв.

– Ми сьогодні розпочнемо реєстрацію своїх прихильників у Facebook, яких закличемо прибути на стадіон і підтримати Петра Порошенка, – сказав він

За його словами, це пов’язано з тим, що будь-які спроби зарєструватися на сайті закінчуються невдачею.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував старт продажу квитків на дебати 19 квітня, які пройдуть на НСК Олімпійському, але сайт не працює

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Раніше Факти ICTV писали, що сцену для дебатів 19 квітня на НСК Олімпійському між кандидатами у президенти встановлять, як на концерт.

Фото: НСК Олімпійський