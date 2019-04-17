Обидва кандидати погодились на дебати на Олімпійському. Чи правильну тактику обрали Порошенко і Зеленський, які у них шанси на перемогу та чи вплинуть на щось дебати – Факти ICTV поцікавились у політологів.

Дебати в Україні відбудуться – і Володимир Зеленський, і Петро Порошенко підтвердили, що прийдуть. Підготовка Олімпійського у розпалі – там вже встановлюють сцену, штаби домовляються про програму і вже анонсували розповсюдження квитків.

Правда, для того, аби їх оформити, треба неабияк постаратись. Через перенавантаження на сайті постійні перебої. Втім, у штабі Зеленського кажуть, що за півдоби квитки оформило 12 тис. осіб.

Нагадаємо, Олімпійський вміщує близько 70 тис.

Мовчання – золото, але не для Зеленського?

Як у першому турі, так і у другому Володимир Зеленський ламає стереотипи. Він уникає традиційного спілкування з виборцями, майже не дає інтерв’ю. В цьому головна відмінність опонентів.

Думки експертів розділяються – деякі не вбачають проблем у мовчанні Зеленського, інші нарікають на кота в мішку, якого обирають українці.

Програма у Володимира Зеленського є. Як мінімум, він подавав її у ЦВК під час реєстрації своєї кандидатури на посаду президента. Окрім того, вона розміщена на його сайті.

– Час від часу вони (штаб Зеленського, – Ред.) можуть собі дозволити не підключатись до якихось процесів, коли їх запрошують. Я не бачу проблеми в тому, що він дає менше коментарів, – вважає політолог Олексій Якубін.

Комунікація Володимира Зеленського побудована не так, як у традиційних політиків – він спілкується за допомогою відеозаписів. Його позиція нагадує позицію чинного президента у 2014 році. Політолог нагадує, що тоді Порошенко також не хотів спілкуватись з опонентом Юлією Тимошенко, бо був упевнений у своїй перемозі.

Політолог Ігор Рейтерович має іншу думку:

– Кожен його виступ перетворюється на феєрію. Це не додає йому балів. Якби у нас кампанія тривала ще три-чотири тижні, може, ситуація була б не така, як зараз.

Зеленський не відповідає на запитання, уникаючи спілкування з журналістами, втім, на його рейтингу це не відображається. У випадку перемоги він буде змушений говорити. І в такій перспективі, за словами експерта, дії Зеленського можуть стати “своєрідним пострілом собі ж у ногу”.

– Якщо він переможе, рейтинг буде для нього критично важливим, тому що треба буде заводити у Верховну Раду свою фракцію і виконувати всі ті обіцянки, які він дав громадянам України, – додає Рейтерович.

Наразі Зеленського представляють члени його штабу, експерти та радники. Вони відповідають на запитання, пояснюють свою позицію і формують образ політика.

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Втім, іноді їх думки різняться. Приміром, Олександр Данилюк в ефірі Свободи Слова 15 квітня зазначав, що НБУ не потребує додаткового аудиту. Однак раніше спікер штабу Дмитро Разумков наполягав на необхідності вищезгаданого аудиту.

Такі розбіжності змушують виборців сумніватися, адже якщо у членів штабу різна позиція, то якою вона буде у Зеленського?

Прогресивний президент – ідеальний кандидат?

Якщо Володимир Зеленський продовжує свою стратегію, то Петро Порошенко у другому турі кардинально змінився.

Він позиціонує себе як президент, який визнав помилки і визначився з ключовими завданнями на наступні п’ять років. Він готовий повністю оновити команду і вирішити ключові проблеми.

– Кроки Петра Порошенка суттєво змінили тональність кампанії. Зараз складно сказати, наскільки це вплине на результати голосування 21 числа, але те, що це дуже гарний заділ на майбутнє – я в цьому не сумніваюсь, – впевнений Рейтерович.

Незважаючи на те, якими будуть результати другого туру, така позиція дозволить чинному президенту залишитись у політиці і впливати на процеси, які відбуватимуться в країні, додає експерт.

Зі свого боку Олексій Якубін вважає, що гра на електоральному полі Зеленського не додає Порошенку балів.

– Можливо, це одна з помилок штабу президента. Він замість того, щоб вибудовувати симетричний ряд і продовжувати бути таким Порошенком, яким він був до, вирішив хаотично змінити стратегію.

Навіть прибічники гаранта були здивовані його різким поворотом, додає Якубін.

Дебати – вирішальна дискусія чи шоу?

Дебати проходитимуть на НСК Олімпійському, і такий досвід Україна має вперше в історії. Раніше українці бачили лише два випадки, коли кандидати у президенти вступали у словесні баталії – це були Леонід Кучма і Леонід Кравчук у 1994 році, а потім Віктор Ющенко та Віктор Янукович у 2004 році. І все це відбувалось у студії.

Цьогорічні масштаби ризикують увійти в історію. Але чи буде це вирішальною подією, яка визначить результати голосування?

Олексій Якубін вважає, що ні.

– Я не думаю, що дебати – чудо-зброя, яка може дуже сильно змінити розклад виборів. Дебати – це насамперед шоу. Я думаю, що вони можуть вплинути лише на тих людей, які ще не визначились, а таких трохи більше 10%.

Ігор Рейтерович же каже, що позиція Зеленського може змінити рейтинги кандидатів. Якщо донедавна кожен трактував його позиції по-своєму, то чіткі відповіді на запитання або об’єднають його виборців, або розділять їх:

– Під час дебатів ситуація може докорінно змінитись, тому що виборці побачать реального кандидата, який повинен відповідати очікуванням всіх громадян України, а не окремих територій.

Петро Порошенко – досвідчений політик, більше того, він чинний президент і це його перевага. Принаймні, він може цілком виправдано нарікати на некомпетентність свого опонента.

– Звісно, Зеленський менш досвідчений. Але саме у цьому і є плюс. Суспільство не хоче того досвіду, який був у чинного президента. Суспільство хоче меншої досвідченості, але більшої щирості, – говорить Якубін.

Більше того, за словами експерта, Зеленський може зібрати низку питань, які назбирались за пять років, і поставити їх чинному президенту. Це своєрідний виклик для Порошенка.

Політолог Олександр Антонюк наголошує, що досвід Зеленського як шоумена може посприяти йому на дебатах.

– Не думаю, що Зеленський недостатньо якісно виступить, навіть опонуючи такому досвідченому політику, як Петро Порошенко. Він здатен запам’ятовувати велику кількість текстів, плюс у нього мусить бути хороша реакція.

Експерт додає, що не варто недооцінювати кандидата:

– Я би на місці штабу Петра Олексійовича був максимально готовий до зустрічі зі своїм головним політичним опонентом.

Дебати 19-го квітня стануть останнім акордом виборчої кампанії, яка тривала майже чотири місяці. Ввечері, напередодні дня тиші, кандидати матимуть останній шанс сказати своїм виборцям все, що вони не встигли за цей час.

Досвід США показує, що виграти дебати – це ще означає виграти вибори. І навпаки. Тому, яким би не був фінал цих баталій – вже у неділю українці підуть голосувати за того, хто, на їхню думку, гідний найвищої посади у державі. І вже тоді стане зрозуміло, хто був більш переконливим і викликав більшу довіру.

Лілія Ященко