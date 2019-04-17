Дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла, що вона думає про майбутні дебати.

Дружина кандидата в президенти Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла, що питання участі у дебатах є дискусійним.

Вона зазначила, що це зараз багато обговорюється. Адже під час виборчої кампанії не вдалося повністю донести необхідну інформацію.

Щось, напевно, потрібно розповісти додатково. Показати, в чому ти вже розібрався і що ти збираєшся робити, є багато цікавих моментів, – зауважила Олена Зеленська.

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Вона також додала, що після дебатів прихильники Володимира Зеленського залишаться з ним. Крім того, його участь у дебатах дасть шанс пояснити, хто він і переконати решту підтримати його.

Нагадаємо, штаби Володимира Зеленського та Петра Порошенка підписали угоду щодо оренди НСК Олімпійський на 19 квітня.