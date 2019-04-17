У Лефортівському суді Москви почали судити 24 українських військовополонених моряків.

У Росії Лефортівський суд почав розгляд справи українських військовополонених моряків. Суд може продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У суді зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків. Загалом судять 24 полонених.

Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають “Слава Україні!” pic.twitter.com/zd3UTnkIni — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

– Все буде Україна. Слава Україні, – кажуть хлопці.

Капітан катера Бердянськ Роман Мокряк каже, що дасть Бог — скоро повернуться додому.

Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували.

Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.

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На продовження запобіжного заходу українським морякам прийшов кримський архієпископ, який їздив до Сенцова, але його не впустили.

Раніше Факти ICTV писали, що військові кораблі НАТО в рамках місії з безпеки регулярно заходять у Чорне море.