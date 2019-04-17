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Факти / Україна / Політика

Люди зустріли оплесками. У Москві почався суд над українськими моряками

У Лефортівському суді Москви почали судити 24 українських військовополонених моряків.

Люди зустріли оплесками. У Москві почався суд над українськими моряками

У Росії Лефортівський суд почав розгляд справи українських військовополонених моряків. Суд може продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У суді зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків. Загалом судять 24 полонених.

– Все буде Україна. Слава Україні, – кажуть хлопці.

Капітан катера Бердянськ Роман Мокряк каже, що дасть Бог — скоро повернуться додому.

Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували.

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На продовження запобіжного заходу українським морякам прийшов кримський архієпископ, який їздив до Сенцова, але його не впустили.

Раніше Факти ICTV писали, що військові кораблі НАТО в рамках місії з безпеки регулярно заходять у Чорне море.

Джерело: Громадське

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