У Лефортівському суді Москви почали судити 24 українських військовополонених моряків.
У Росії Лефортівський суд почав розгляд справи українських військовополонених моряків. Суд може продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У суді зібралися журналісти, адвокати та рідні моряків. Загалом судять 24 полонених.
Українські полонені моряки в Лефортовському суді Москви. Кажуть, що все добре і стан нормальний. Передають “Слава Україні!” pic.twitter.com/zd3UTnkIni
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.
– Все буде Україна. Слава Україні, – кажуть хлопці.
Капітан катера Бердянськ Роман Мокряк каже, що дасть Бог — скоро повернуться додому.
Коли хлопців заводили до суду, люди аплодували.
Українських полонених моряків заводять до зали суду в Москві. Рідні зустрічають їх оплесками pic.twitter.com/WzOVmCSYnW
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 апреля 2019 г.
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На продовження запобіжного заходу українським морякам прийшов кримський архієпископ, який їздив до Сенцова, але його не впустили.
Раніше Факти ICTV писали, що військові кораблі НАТО в рамках місії з безпеки регулярно заходять у Чорне море.