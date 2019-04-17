Диверсанти користуються несанкціонованим вільним доступом до баз даних відомчих органів України.

В Україні за невеликі гроші можна купити будь-яку інформацію з баз відомчих органів України.

Про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

– Злочинці здатні аналізувати пересування осіб, місця проживання сімей, близьких родичів, що значно полегшує їм здійснення терористичних актів.

За словами Матіоса, для отримання потрібної інформації диверсантам потрібен лише “смартфон, інтернет і невеликі гроші”.

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– Через такий механізм було відстежено і встановлено терористами місце перебування українського військового розвідника генерала Максима Шаповала.

Також Матіос озвучив розцінки на інформацію з державних баз даних.

– Доступ до баз відеоспостереження міста Києва – 200-250 грн за одне авто, доступ до бази МВС, Нацполіції – 250-700 грн, перетину кордону – 600-800 грн за особу, доступ до бази автотранспорту (пересування у місті, паркування, адмінпротоколи) – 500 грн, деталізація дзвінків – 4-7 тисяч грн за півроку.

Нагадаємо, вранці 27 червня автомобіль Максима Шаповала підірвали на перехресті вулиці Механізаторів і Солом’янській у Києві.

Фото: КМДА