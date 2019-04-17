PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Диверсант, який підірвав авто розвідника в Києві, вижив і заарештований – Грицак

Російський диверсант, підозрюваний у підриві автомобіля співробітника ГРУ Міноборони Кирила Буданова 4 квітня 2019 року, вижив, його затримано.

Вибух авто у Києві

Глава СБУ Василь Грицак сказав, що насправді виконавець цього теракту не загинув – він знаходиться в лікарні.

За його словами, росіянин мав фальшивий паспорт громадянина Киргизстану на ім’я Олексія Ломако, але справжнє ім’я злочинця – Олексій Комарічєв.

Грицак уточнив, що він громадянин РФ і співробітник військової розвідки.

Саме він керував російською ДРГ, закинутою до України для вбивства українських офіцерів розвідки.

Зокрема, Комарічєв причетний до теракту 27 червня 2017 року, внаслідок якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал.

Читайте: СБУ затримала групу російських диверсантів

Нагадаємо, 4 квітня у Києві біля Ашану стався вибух внаслідок того, що чоловік намагався встановити вибухівку на автомобіль.

Джерело: 112 Україна

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Матіос показав цінник на злив баз даних правоохоронців
Вбивства офіцерів української розвідки організували у ФСБ – Грицак
СБУ затримала групу російських диверсантів
СБУ затримала керівника Київобленерго за хабар у 87 тис. грн
СБУ викрила схему підробки українських документів
Готував теракт у регіонах: СБУ затримала диверсанта
Україна зняла заборону на в’їзд скандальному австрійському журналісту Вершютцу
У Харкові затримали завербованого російськими спецслужбами поліцейського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка