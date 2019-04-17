Російський диверсант, підозрюваний у підриві автомобіля співробітника ГРУ Міноборони Кирила Буданова 4 квітня 2019 року, вижив, його затримано.

Глава СБУ Василь Грицак сказав, що насправді виконавець цього теракту не загинув – він знаходиться в лікарні.

За його словами, росіянин мав фальшивий паспорт громадянина Киргизстану на ім’я Олексія Ломако, але справжнє ім’я злочинця – Олексій Комарічєв.

Грицак уточнив, що він громадянин РФ і співробітник військової розвідки.

Саме він керував російською ДРГ, закинутою до України для вбивства українських офіцерів розвідки.

Зокрема, Комарічєв причетний до теракту 27 червня 2017 року, внаслідок якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал.

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Нагадаємо, 4 квітня у Києві біля Ашану стався вибух внаслідок того, що чоловік намагався встановити вибухівку на автомобіль.