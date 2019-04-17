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Факти / Україна

Путін відповів на пропозицію про зустріч у нормандському форматі

Президент РФ Володимир Путін сказав, що у його графіку на червень 2019 року немає зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Володимир Путін

Коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про плани зустрічі лідерів нормандської четвірки у червні, Путін сказав, що з ним це ніхто не обговорював.

– Мені про це нічого не відомо, з нами це ніхто не обговорював. У моєму робочому графіку цього немає, – сказав він журналістам.

Читайте: Меркель і Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів

Нагадаємо, 16 квітня Петро Порошенко заявив, що у травні-червні будуть підписані документи нормандського формату про виведення військ РФ з Донбасу. При цьому, за його словами, у травні президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель повинні запросити на святкування відкриття Другого фронту Володимира Путіна.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про можливість участі Володимира Путіна у червні у заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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