Президент РФ Володимир Путін сказав, що у його графіку на червень 2019 року немає зустрічі лідерів у нормандському форматі.

Коментуючи заяву президента України Петра Порошенка про плани зустрічі лідерів нормандської четвірки у червні, Путін сказав, що з ним це ніхто не обговорював.

– Мені про це нічого не відомо, з нами це ніхто не обговорював. У моєму робочому графіку цього немає, – сказав він журналістам.

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Нагадаємо, 16 квітня Петро Порошенко заявив, що у травні-червні будуть підписані документи нормандського формату про виведення військ РФ з Донбасу. При цьому, за його словами, у травні президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель повинні запросити на святкування відкриття Другого фронту Володимира Путіна.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про можливість участі Володимира Путіна у червні у заходах, присвячених святкуванню 75-річчя висадки учасників військ антигітлерівської коаліції