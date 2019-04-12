Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон підтримали проведення зустрічі в нормандському форматі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Франції Еммануель Макрон підтримали проведення зустрічі в нормандському форматі після виборів.

– Ми отримали абсолютно чітке повідомлення, що відразу після мого переобрання – ми переконані, що відкривається вікно можливостей – буде скликано засідання на найвищому рівні нормандського формату, – сказав він.

Найімовірніше зустріч відбудеться у Франції.

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Порошенко додав, що це буде п’ята річниця створення нормандського формату. Президент зазначив, що альтернативи йому немає.

– Я твердо переконаний, що ми зможемо вийти на умови, коли мені вдасться принести мир на Донбас, і це може бути зроблено вже найближчим часом, – сказав він.

Нагадаємо, перед зустріччю з Порошенком Макрон провів зустрівся з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Джерело: Інтер