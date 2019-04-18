У день проведення дебатів 19 квітня обмежать рух транспорту та посилять заходи безпеки.

На час дебатів на НСК Олімпійський між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським очікується велика кількість правоохронців та обмеження руху транспорту.

Про це під час брифінгу розповів радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

Він повідомив, що ситуація буде залежати від того, скільки громадян прийдуть на дебати.

З 18:00 18 квітня і до закінчення заходу можливі тимчасові обмеження руху на автошляхах:

Троїцька Площа;

Площа біля квиткових кас Палацу Спорту;

вул. Еспланадна (від перехрестя з вул. Басейна до вул. Саксаганського);

вул. Саксаганського (від перехрестя з вул. Еспланадна до перехрестя з вул. Шота Руставелі);

вул. Жилянська (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. Шота Руставелі);

вул. Шота Руставелі (від перехрестя з вул. Жилянська до перехрестя з вул. Саксаганського);

пров. Госпітальний (від НСК Олімпійський до пров. Лабараторний);

вул. Ділова (від перехрестя з вул. Велика Васильківська до перехрестя з вул. В.Тютюнника);

вул. В.Тютюнника (від перехрестя з вул. Ділова до перехрестя з вул. І.Федорова).

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У МВС також зазначили, що точна кількість поліцейських, які охоронятимуть стадіон і Суспільне телебачення, поки не відома.

Зорян Шкіряк додав, що правоохоронців може бути більше, ніж 10 тис.

Раніше Факти ICTV писали про те, як потрапити на дебати на Олімпійському і Суспільному.