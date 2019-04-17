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Факти / Україна / Політика

Дебати на Олімпійському: у разі мінування оперативно евакуюють 70 тис. людей

Перед проведенням дебатів стадіон НСК Олімпійський досліджують вибухотехніки і кінологи, щоб в разі замінування швидко евакуювати усіх присутніх. Стадіон вміщає 70 тис. осіб.

НСК Олимпийский ночью

Техніка безпеки на НСК Олімпійський забезпечує оперативну евакуацію 70 тис. осіб у разі надходження повідомлення про мінування.

– Цей об’єкт заздалегідь перевірять і візьмуть під охорону. Якщо такі дзвінки будуть в режимі 24/7, то я думаю, ми впораємося і ухвалюватимемо адекватні рішення, – сказав директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Правоохоронці мають досвід у подібних справах, бо роблять це кожного дня.

Шевченко додав, що існують навіть спеціальні боти на території країни-агресора, які роблять фіктивні виклики.

Читайте: Дебати на Олімпійському 19 квітня: з’явилися квитки на стадіон

Нагадаємо, Петро Порошенко підтвердив, що візьме участь у дебатах проти Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 19 квітня.

Джерело: 112 Україна

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