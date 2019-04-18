Команда Зеленського припинила роздачу безкоштовних квитків на дебати на Олімпійському. В сектор Порошенка ще можна потрапити.

Безкоштовні квитки на дебати закінчилися. На сайті debaty2019.org.ua зупинено поширення квитків на НСК Олімпійський, де в п’ятницю, 19 квітня відбудуться дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

При переході на кнопку потрапити на подію сайт перенаправляє користувача до інформації, що продаж квитків припинено.

Щоб потрапити в сектор прихильників Петра Порошенка потрібно заповнити форму. Штаб чинного президента організував рейси для перевезення людей з регіонів.

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Нагадаємо, що Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію продебати Петра Порошенко та Володимира Зеленського.