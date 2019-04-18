Опублікований план НСК Олімпійський на час дебатів кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня.

План НСК Олімпійський на час дебатів опублікований з розподілом сцен і фан-зон, однак вони ще не затверджені.

Крім того, судячи з фотографії, буде дві сцени.

– Так, очі вас не обманюють: сцени буде дві. Телесигналів буде два. Телетрансляцій, схоже, теж буде дві. Це ще нічого, концертів взагалі планувалося чотири: два до, два після (у кожного кандидата свої), – написав голова правління Суспільного Зураб Аласанія.

Також він розкрив деталі майбутніх дебатів. Концерти розпочнуться о 16.00, самі дебати заплановані на 19.00. Відомо, що кандидати у президенти ще не вирішили низку питань: хто буде ведучим дебатів, а також як вони транслюватимуться – на всі канали чи ні.

Також Аласанія нагадав про закон, що регулює проведення дебатів:

– Суспільне продовжує дотримуватися закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутися у студії НСТУ 19 квітня у часовому проміжку від 19.00 до 20.00 (якщо інше не буде вирішено ЦВК).

Те, що буде відбуватися на НСК Олімпійський Аласанія не вважає дебатами, він назвав це просто шоу.

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Нагадаємо, що Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про дебати Петра Порошенко та Володимира Зеленського.

Джерело: Зураб Аласания