Головні питання, за які відповідає у команді Зеленського: правоохоронна та антикорупційна політика.

Недоторканість буде скасована. Ті антикорупційні органи, які не працюють – будуть перезапущені. Наша стратегія – це не стратегія боротьби, а стратегія перемоги. Наша стратегія базується на трьох китах – виявлення корупції, запобігання корупції і покарання за корупцію.