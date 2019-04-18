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Факти / Україна / Політика
Команда Зеленського: хто вони?

Володимир Зеленський напередодні другого туру виборів президента України представив свою команду. Факти ICTV розповідають, хто ці люди і які досягнення в їх біографії.

Руслан Степанчук

Відповідає за реформи правових інституцій в команді Володимира Зеленського.

Іван Баканов

Відповідає в команді Володимира Зеленського за відносини з ВРУ.

Дмитро Разумков

Експерт з питань внутрішньої політики.

Олександр Данилюк

Відповідає у команді Володимира Зеленського за міжнародні фінанси.

Ми продовжимо роботу з МВФ, Світовим Банком, ЄБРР. Ми не довіряємо суду, який виніс рішення щодо ПриватБанку не на користь держави, але великих ризиків я не бачу.

Рулан Рябашапка

Головні питання, за які відповідає у команді Зеленського: правоохоронна та антикорупційна політика.

Недоторканість буде скасована. Ті антикорупційні органи, які не працюють – будуть перезапущені. Наша стратегія – це не стратегія боротьби, а стратегія перемоги. Наша стратегія базується на трьох китах – виявлення корупції, запобігання корупції і покарання за корупцію.

Галина Янченко

Експерт з діджитал-рішень для держави.

Євген Монастирський

Експерт з питань правоохоронних органів.

Сергій Іонушась

Відповідає в команді Зеленського за органи правосуддя.

Іван Апаршин

Експерт з безпеки та оборони.

Оборонні витрати будуть повністю прозорі. Ви в реальному часі зможете перевірити, куди йде кожна копійка. Система безпеки і оборони забеспечить захист національних інтересів від зовнішніх загроз і забеспечить мирне життя українців.

Ірина Венедиктова

Відповідає у команді Володимира Зеленського за реформи судової системи.

Ми запустимо справжній електронний суд, запровадимо інститут мирових суддів та суд присяжних.

Данило Гетьманцев

Сфери, за які відповідає у команді Володимира Зеленського: економіка та фінанси оподаткування.

Віторія Страхова

Експерт з питань банківської системи.

Михайло Федорів

Керівник діджитал-команди Володимира Зеленського.

Ми хочемо масштабувати діджиталізацію. Ми хочемо забезпечити українцям можливість голосувати на виборах та референдумах через смартфон.

Олександр Мережко

Експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.

Олег Бондаренко

Експерт з  екологічних питань.

Ірина Баргіна

Експерт з питань гендерної політики у команді Зеленського.

Сергій Кальченко

Експерт з виборчого законодавства.

Андрій Герус

Експерт з питань ЖКГ, тарифів, антимонопольного врегулювання.

Сергій Бабак

Експерт з освіти та науки у команді Володимира Зеленського.

Євген Комаровський

Радник з питань медицини.

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