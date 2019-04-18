Руслан Степанчук
Відповідає за реформи правових інституцій в команді Володимира Зеленського.
Іван Баканов
Відповідає в команді Володимира Зеленського за відносини з ВРУ.
Дмитро Разумков
Експерт з питань внутрішньої політики.
Олександр Данилюк
Відповідає у команді Володимира Зеленського за міжнародні фінанси.
Ми продовжимо роботу з МВФ, Світовим Банком, ЄБРР. Ми не довіряємо суду, який виніс рішення щодо ПриватБанку не на користь держави, але великих ризиків я не бачу.
Рулан Рябашапка
Головні питання, за які відповідає у команді Зеленського: правоохоронна та антикорупційна політика.
Недоторканість буде скасована. Ті антикорупційні органи, які не працюють – будуть перезапущені. Наша стратегія – це не стратегія боротьби, а стратегія перемоги. Наша стратегія базується на трьох китах – виявлення корупції, запобігання корупції і покарання за корупцію.
Галина Янченко
Експерт з діджитал-рішень для держави.
Євген Монастирський
Експерт з питань правоохоронних органів.
Сергій Іонушась
Відповідає в команді Зеленського за органи правосуддя.
Іван Апаршин
Експерт з безпеки та оборони.
Оборонні витрати будуть повністю прозорі. Ви в реальному часі зможете перевірити, куди йде кожна копійка. Система безпеки і оборони забеспечить захист національних інтересів від зовнішніх загроз і забеспечить мирне життя українців.
Ірина Венедиктова
Відповідає у команді Володимира Зеленського за реформи судової системи.
Ми запустимо справжній електронний суд, запровадимо інститут мирових суддів та суд присяжних.
Данило Гетьманцев
Сфери, за які відповідає у команді Володимира Зеленського: економіка та фінанси оподаткування.
Віторія Страхова
Експерт з питань банківської системи.
Михайло Федорів
Керівник діджитал-команди Володимира Зеленського.
Ми хочемо масштабувати діджиталізацію. Ми хочемо забезпечити українцям можливість голосувати на виборах та референдумах через смартфон.
Олександр Мережко
Експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя.
Олег Бондаренко
Експерт з екологічних питань.
Ірина Баргіна
Експерт з питань гендерної політики у команді Зеленського.
Сергій Кальченко
Експерт з виборчого законодавства.
Андрій Герус
Експерт з питань ЖКГ, тарифів, антимонопольного врегулювання.
Сергій Бабак
Експерт з освіти та науки у команді Володимира Зеленського.
Євген Комаровський
Радник з питань медицини.