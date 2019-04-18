Кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду, з якою планує працювати в Адміністрації президента:
Руслан Степанчук – ідеолог, реформа правових інституцій;
Іван Баканов – очільник партії Слуга народу;
Дмитро Розумков – внутрішня політика;
Олександр Данилюк – міжнародні відносини та банківська політика;
Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;
Галина Янченко – антикорупційна діяльність та діджитал-рішення;
Денис Монастирський – правоохоронні органи;
Сергій Іонушес – органи правосуддя;
Іван Апаршин – безпека та оборона;
Ірина Венедиктова – реформи у судовій системі;
Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування;
Вікторія Страхова – банківська система;
Михайло Федорів – керівник діджитал-команди;
Олександр Мережко – міжнародні відносини;
Олег Бондаренко – екологія;
Ірина Баргіна – гендерна політика;
Сергій Кальченко – виборче законодавство;
Андрій Герус – енергетика, антимонопольне регулювання, ЖКГ;
Сергій Бабак – освіта та наука;
Євген Комаровський – медицина.
Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Раніше Володимир Зеленський заявив, що розраховує на більшість у Верховній Раді наступного скликання.