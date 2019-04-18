Кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський представив свою команду, з якою планує працювати в Адміністрації президента:

Руслан Степанчук – ідеолог, реформа правових інституцій;

Іван Баканов – очільник партії Слуга народу;

Дмитро Розумков – внутрішня політика;

Олександр Данилюк – міжнародні відносини та банківська політика;

Руслан Рябошапка – правоохоронна та антикорупційна політика;

Галина Янченко – антикорупційна діяльність та діджитал-рішення;

Денис Монастирський – правоохоронні органи;

Сергій Іонушес – органи правосуддя;

Іван Апаршин – безпека та оборона;

Ірина Венедиктова – реформи у судовій системі;

Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування;

Вікторія Страхова – банківська система;

Михайло Федорів – керівник діджитал-команди;

Олександр Мережко – міжнародні відносини;

Олег Бондаренко – екологія;

Ірина Баргіна – гендерна політика;

Сергій Кальченко – виборче законодавство;

Андрій Герус – енергетика, антимонопольне регулювання, ЖКГ;

Сергій Бабак – освіта та наука;

Євген Комаровський – медицина.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що розраховує на більшість у Верховній Раді наступного скликання.