Штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського погодили єдину трансляцію дебатів для усіх телеканалів.

Голова Суспільного Зураб Аласанія повідомив у Facebook, що штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського дійшли згоди щодо єдиної трансляції дебатів на НСК Олімпійський для усіх телеканалів.

За призначенням режисера ефіру та оператора-постановника представникам кандидатів необхідно звернутися до Суспільного телебачення, яке гарантує збалансоване висвітлення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше кандидати пропонували організувати трансляцію події власними засобами.

– Це було б проблемою і для каналів, які взялися ретранслювати подію. Канали знову розділилися б на два табори, показуючи дві різних інтерпретації, – написав Аласанія.

До слова, з’явився план НСК Олімпійський на час проведення дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.