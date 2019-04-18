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Факти / Україна / Політика

ЦВК перенесла час дебатів на Суспільному

Центральна виборча комісія прийняла рішення перенести початок дебатів на Суспільному телебаченні на 21.00.

ЦВК перенесла час дебатів на Суспільному

Центральна виборча комісія прийняла рішення перенести час проведення дебатів в студії НСТУ 19 квітня з 20.00 на 21.00.

Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що в той же день о 19.00 на стадіоні НСК Олімпійський проводитиметься передвиборча агітація у форматі дебатів, яка повинна закінчитися приблизно о 20.30.

Завдяки рішенню ЦВК у кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського має бути достатньо часу, щоб приїхати в студію Суспільного телебачення до початку проведення дебатів.

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Таким чином, дебати в студії НСТУ триватимуть до 22.00.

До слова, штаби кандидатів у президенти узгодили єдину трансляцію дебатів на НСК Олімпійський для всіх телеканалів.

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