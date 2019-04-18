Центральна виборча комісія прийняла рішення перенести початок дебатів на Суспільному телебаченні на 21.00.

Центральна виборча комісія прийняла рішення перенести час проведення дебатів в студії НСТУ 19 квітня з 20.00 на 21.00.

Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що в той же день о 19.00 на стадіоні НСК Олімпійський проводитиметься передвиборча агітація у форматі дебатів, яка повинна закінчитися приблизно о 20.30.

Завдяки рішенню ЦВК у кандидатів в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського має бути достатньо часу, щоб приїхати в студію Суспільного телебачення до початку проведення дебатів.

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Таким чином, дебати в студії НСТУ триватимуть до 22.00.

До слова, штаби кандидатів у президенти узгодили єдину трансляцію дебатів на НСК Олімпійський для всіх телеканалів.