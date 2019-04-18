Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пояснив, чому не ходив на ток-шоу.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що він не ховався від журналістів. За його словами, це була стратегія.

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– Я ні від кого не ховався – це така стратегія. Я не ходжу на ток-шоу. Я поважаю експертів, ведучих, журналістів. Я не можу ходити туди, де сидять люди старої влади і просто лаються. Я хотів їм показати, що без цього популізму ми їх зробимо і ми їх зробили, – заявив Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський представив свою команду, з якою планує працювати в Адміністрації президента.