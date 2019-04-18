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Факти / Україна

Зеленський розповів, чи буде розпускати Верховну Раду у разі перемоги

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги буде думати над розпуском Верховної Ради.

Зеленський розповів, чи буде розпускати Верховну Раду у разі перемоги

Перед другим туром виборів 2019 Володимир Зеленський дав інтерв’ю РБК-Україна, в якому розповів про плани на час президентства.

На питання, чи будуть перевибори, Зеленський відповів наступне:

– Перевибори … Дивіться, хлопці. З перевиборами, ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни, ви прекрасно у цьому орієнтуєтеся.

Також він заявив, що швидше за все не встигне розпустити Верховну Раду.

– Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо в терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент …

На питання “Якщо встигнете, то розпустите?” він відповів:

– Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це вигідно.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

До речі, раніше був опублікований план НСК Олімпійський на час дебатів кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня.

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