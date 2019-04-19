19 квітня на НСК Олімпійський відбудуться дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Кандидати в президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський зустрінуться сьогодні на НСК Олімпійський, щоб провести дебати перед другим туром виборів.

Вони розпочнуться о 19.00.

На стадіоні буде дві сцени, дві телетрансляції. Квитки розділили навпіл між прихильниками кандидатів. О 16.00 розпочнуться концерти.

Людей на стадіон почнуть пропускати з 16.00 через рамки металошукача.

Факти ICTV будуть вести відеотрансляцію дебатів онлайн.

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До слова, у зв’язку з проведенням дебатів на трьох станціях метро зміниться режим роботи з 18.00 до 19.00: Площа Льва Толстого, Олімпійська та Палац спорту.

Також біля НСК Олімпійський будуть перекриті дороги з 10.00 до 22.00.