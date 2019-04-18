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Факти / Україна

Дебати на Олімпійському: як працюватиме метро

У зв’язку з дебатами на НСК Олімпійському будуть зміни у роботі столичного метрополітену.

Дебати на Олімпійському: як працюватиме метро

У зв’язку з дебатами кандидатів у президенти України 19 квітня будуть зміни в роботі столичного метро.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

На трьох станціях зміниться режим роботи з 18.00 до 19.00: Площа Льва Толстого, Олімпійська та Палац спорту.

Раніше Факти ICTV писали, що у день проведення дебатів 19 квітня обмежать рух транспорту та посилять заходи безпеки.

Фото: kyivmetrogram

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