Державне бюро розслідувань 21 квітня, у день повторного голосування на виборах президента, працюватиме в особливому порядку.
ДБР буде моніторити порушення виборчого законодавства під час голосування у другому турі президентских виборів, 21 квітня.
Окрім того, територіальні управління Державного бюро розслідувань цілодобово прийматимуть повідомлення про можливі порушення.
Для цього відкрито гарячі телефонні лінії.
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До слова, результати виборів 2019 будуть відомі вже 21 квітня о 20.00. Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.
Джерело: Державне бюро розслідувань
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