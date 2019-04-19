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Факти / Україна / Політика

Другий тур виборів: ДБР приєднається до фіксації порушень

Державне бюро розслідувань 21 квітня, у день повторного голосування на виборах президента, працюватиме в особливому порядку.

Вибори 2019

ДБР буде моніторити порушення виборчого законодавства під час голосування у другому турі президентских виборів, 21 квітня.

Окрім того, територіальні управління Державного бюро розслідувань цілодобово прийматимуть повідомлення про можливі порушення.

Для цього відкрито гарячі телефонні лінії.

Читайте: Як проголосувати на виборах 2019

До слова, результати виборів 2019 будуть відомі вже 21 квітня о 20.00. Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Фото: Getty Images

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